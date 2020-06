U-Ausschuss: Gerangel um Ibiza-Video

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) will das derzeit im Bundeskriminalamt liegende „Ibiza-Video“ „so schnell wie möglich“ dem Untersuchungsausschuss, der am Donnerstag beginnt, übermitteln. Wie Zadic im Gespräch mit der APA sagte, ist die Justiz aber noch nicht im Besitz der Aufnahmen. Sie will daher am Dienstag mit Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprechen. Sein Ministerium wies die Kritik zurück. Wie auch der Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, sieht das Innenministerium Zadic am Zug.