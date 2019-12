"Uns reicht's": TU-Festsaal besetzt

Wien (APA) - Die Rektorin der Technischen Universität (TU) Wien, Sabine Seidler, begründete die Räumung des Festsaals der Hochschule mit der Art des Besetzung sowie dem Beharren der Protestgruppe auf ein Verbleiben auf unbestimmte Zeit. "Sich gewaltsam Zutritt zu TU-Räumen zu verschaffen, ist kein adäquates Mittel, Forderungen durchsetzen zu wollen", so Seidler in einer Aussendung. Die Forderungen der Studenten hätten sich konkret an die Regierungsverhandlungsteams gerichtet, so Seidler. Deren Anliegen nach einem Bildungsschwerpunkt in der neuen Regierung, mindestens zwei Prozent des BIP für Unifinanzierung oder Gendergerechtigkeit unterstütze sie. Da die Uni ein Ort des Diskurses bleiben müsse, habe sie auch mehrfach mit zwei Vertretern der Besetzer gesprochen und Unterstützung bei der Anbahnung von Gesprächen mit den Koalitionsverhandlern sowie den Festsaal als Raum für Diskussionsrunden angeboten. Nachdem dies abgelehnt worden sei und die Studenten auf unbestimmte Zeit im Festsaal bleiben wollten, habe man sich zur Räumung durch die Polizei entschlossen.