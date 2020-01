Van der Bellen zum Holocaust-Gedenken

Wien/Jerusalem (APA) - Beim internationalen Holocaust-Gedenken in Israel hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen daran erinnert, dass Österreich "Mitverantwortung an der Shoah" trage. "Dem Andenken der Opfer der Shoah werden wir nur gerecht, wenn wir dafür sorgen, dass Menschenverachtung, Sündenbockdenken und Gewalt niemals wieder als politisches Instrument eingesetzt werden", mahnte Van der Bellen am Donnerstag.

"Die Menschenwürde ist unteilbar", erklärte der Bundespräsident, der mit rund 40 Staats- und Regierungschefs beim Holocaust-Forum in der Gedenkstätte Yad Vashem teilnahm, in einer im Vorfeld verbreiteten Stellungnahme. "Österreicherinnen und Österreicher waren Täterinnen und Täter, teils an führender Stelle. Zehntausende Österreicherinnen, vor allem Jüdinnen und Juden, aber auch Roma und Sinti, Menschen mit Behinderung, Homosexuelle, politisch Verfolgte, Widerstandskämpfer und Deserteure waren Opfer und wurden von den Nationalsozialisten ermordet."

"Niemals wieder" bedeute "keine Toleranz gegenüber Rassismus, keine Toleranz gegenüber Antisemitismus", so Van der Bellen. Es sei nötig, sich "jeglichem Versuch der Zerstörung des Rechtsstaates und der liberalen Demokratie entschieden" entgegenzustellen und die Grund- und Freiheitsrechte zu verteidigen. Ebenso gelte es, gegen "Versuche nationalistischer Selbstüberhebung" aufzutreten und für ein gleichberechtigtes Miteinander einzutreten, forderte der Bundespräsident.

Van der Bellen nahm am Donnerstag am Welt-Holocaust-Forum sowie einer Gedenkzeremonie mit einer Kranzniederlegung für die Opfer des Holocaust in Yad Vashem teil. Anlass war der 75. Jahrestag der Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau im damals von Deutschland besetzten Polen durch die Rote Armee am 27. Jänner 1945.

Auschwitz gilt weltweit als Symbol für den Holocaust. Nach Schätzungen wurden dort mehr als eine Million Menschen ermordet, die meisten davon Juden. Die Nazis und ihre Helfershelfer ermordeten während des Holocaust insgesamt rund sechs Millionen Juden - darunter mehr als 65.000 Österreicher.