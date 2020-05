Ein Teil der vergangene Woche vom Nationalrat beschlossenen Covid-19-Gesetze ist nun am Montag erstmals seit Ausbruch der Coronavirus-Krise vom Bundesrat mit einem Veto beeinsprucht worden. SPÖ und FPÖ nutzten ihre Mehrheit in der Länderkammer, um etwa die Novellen zum Epidemie- und zum Freiwilligengesetz zurück an den Nationalrat zu schicken.