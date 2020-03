Wie lange können wir uns Ausnahmezustand leisten?

Seit zwei Wochen gelten in ganz Österreich strenge Ausgangsbeschränkungen. Was aus gesundheitspolitischer Sicht zur Bekämpfung des Coronavirus notwendig erscheint, hat dramatische Folgen für das gesamte Wirtschaftsleben in Österreich: Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Werksstilllegungen, Insolvenzen. Das Herunterfahren der Republik in die Rezession stellt die Krise von 2008 bei weitem in den Schatten. "Durchhalten" ist die Parole der Bundesregierung, doch wie lange können Arbeiter, Angestellte und Unternehmer diese Situation ertragen? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer Margarete Schramböck (Wirtschaftsministerin, ÖVP), Peter Hacker (Gesundheitsstadtrat Wien, SPÖ), Jürgen Huber (Professor für Finanzwirtschaft, Universität Innsbruck) und Barbara Friesenecker (Vorsitzende ARGE Ethik, Intensivmedizinerin).