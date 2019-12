Zwei Bundesländer für Masernimpfpflicht

Wien/Innsbruck/St. Pölten (APA) - Die Grünen können sich nach den Worten von Vize-Klubchefin Sigrid Maurer eine Impfpflicht allenfalls "in allerletzter Konsequenz bei besonders gefährlichen Krankheiten" vorstellen. "Grundsätzlich ist natürlich das allerwichtigste die Aufklärung" über Impfungen, sagte sie im "Ö1-Mittagsjournal" des ORF.



Für die SPÖ ist die Impfpflicht die letzte aller Möglichkeiten. "Schweden hat ohne Impfpflicht europaweit eine der höchsten Durchimpfungsraten. Die SPÖ hat daher bereits ein umfangreiches Maßnahmenbündel vorgeschlagen, wie man die Durchimpfungsrate wirksam erhöhen kann", sagte Gesundheitssprecher Philip Kucher. Er nannte das verpflichtende Impfgespräch im Mutter-Kind-Pass, den elektronischen Impfpass und die Möglichkeit, sich in der Apotheke, am Arbeitsplatz oder in der Schule impfen zu lassen. "Leider ist unter FPÖ-Gesundheitsministerin Hartinger-Klein wenig bis gar nichts passiert", kritisierte Kucher. Gesundheitsministerin Brigitte Zarfl müsse die Maßnahmen rasch umsetzen.



Der Tiroler Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) sprach sich in Sachen Impfpflicht weiterhin in erster Linie für Aufklärung, Prävention und Vorsorge aus - als äußerstes Mittel sei aber eine Impfpflicht nicht ausgeschlossen, teilte Tilg auf APA-Anfrage mit. Eine Aufklärungskampagne des Landes Tirol habe im ersten Halbjahr zu rund 50 Prozent mehr Masern-Mumps-Röteln-Impfungen geführt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. "Masernausbrüche in anderen Bundesländern und die Europäische Impfwoche im April haben das Bewusstsein der Bevölkerung für diese Gesundheitsvorsorge zusätzlich verstärkt. Sollte es sich aber als erforderlich erweisen, wäre als äußerstes Mittel auch eine Impfpflicht vorstellbar", meinte Tilg. Er legte ein einheitliches Vorgehen aller Bundesländer nahe.



Die niederösterreichische ÖVP trete ebenso wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schon seit geraumer Zeit für eine verpflichtende Masernimpfung ein, konkretisierte ein Sprecher. Der nun vorliegende Fall in der Steiermark sei Anlass gewesen, nochmals zu betonen, wie wichtig die Vorbeugung gegen die Krankheit sei.