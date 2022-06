Verena Gleitsmann (ORF) meldet sich aus Elmau in Bayern und spricht über den G7-Gipfel. Dort geht am Dienstag das Treffen der sieben wichtigsten westlichen Industriestaaten zu Ende. Die Gruppe der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte soll trotz der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise an den derzeitigen Klimaschutzzielen festhalten wollen.