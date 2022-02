Generalmajor Günter Hofbauer und Peter Fritz (ORF) sind zu Gast im Studio und sprechen über die Kämpfe in der Ukraine. Das strategische Ziel Russlands scheint zu sein, in das Regierungsviertel in Kiew vorzudringen und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky zu entmachten. Angesichts des russischen Angriffs auf sein Land hat Selenski die Aufnahme der Ukraine in die EU gefordert.