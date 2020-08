Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) erweitert die Corona-Hilfspakete, es geht um Steuererleichterungen und außerdem wird der Fixkostenzuschuss verbessert, der Unternehmen in Not helfen soll. Insgesamt hat die Regierung bis zu 50 Milliarden an Hilfen in Aussicht gestellt, rund 24 Milliarden davon sind schon ausbezahlt.