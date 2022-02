ORF-Korrespondentin Cornelia Primosch berichtet aus Paris: Während der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in die USA zu Joe Biden reist, wird der russische Präsident Putin seinen Kollegen aus Frankreich, Emmanuel Macron, empfangen. Außenminister Alexander Schallenberg reist am Montag mit seinen Kollegen aus Tschechien und der Slowakei in die Ukraine - der Besuch der drei Außenminister gilt als Zeichen der Solidarität mit dem Land.