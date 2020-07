Doskozil kritisiert WKStA

Es ist der größte Bankenskandal in Österreich seit vielen Jahren - schon in wenigen Tagen wird die Commerzialbank Mattersburg wohl Konkurs anmelden. Die burgenländische Mini-Bank mit nur acht Filialen hatte offiziell eine Bilanzsumme von 800 Millionen Euro - aber bis zur Hälfte davon dürfte einfach erfunden gewesen sein. Tausende Privatkunden kommen derzeit nicht an ihre Sparguthaben, einige Großkunden dürften zig Millionen verlieren. Und Landeshauptmann Doskozil versteht nicht, warum der langjährige Chef der Bank nicht in U-Haft sitzt - und übt heftige Kritik an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA)