Energiekrise sorgt für Spannungen in der ÖVP

Die OMV hat am Montag um 70 Prozent weniger Erdgas aus Russland bekommen als bestellt. Seit den frühen Morgenstunden kam kein Gas mehr durch die Pipeline "Nord Stream 1" - wegen Wartungsarbeiten, die zehn Tage dauern sollen. Ob die Pipeline danach wieder in Betrieb geht, ist derzeit völlig unklar. Nach Österreich gelangt russisches Erdgas vor allem durch zwei große Leitungen: die "Nord Stream 1" durch Deutschland und über die Ukraine und die Slowakei. Aber auch durch diese Leitung kommt seit Wochen weniger als bestellt. Die ohnehin hohen Gas- und Strompreise wird das wohl weiter nach oben treiben. Das löst jetzt politische Konflikte aus, auch in der Regierung - und innerhalb der ÖVP selbst.