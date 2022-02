Ernst Gelegs (ORF) befindet sich an der Grenze zwischen der Ukraine und Polen und meldet sich zu den Flüchtlingsbewegungen. Menschen kommen in Sonderzügen an, werden mit Essen versorgt und Notquartiere wurden eingerichtet. Innerhalb von nur 48 Stunden sind mehr als 50.000 Menschen aus der Ukraine über die Grenzen in Nachbarländer wie Polen, Rumänien, die Slowakei und auch Russland geflüchtet.