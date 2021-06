Die FPÖ stellt im Bundesparteipräsidium am Montag die Weichen für die Nachfolge von Norbert Hofer, der am Dienstag als Parteichef zurückgetreten ist. Bisher zeichne sich nur Herbert Kickl als Kandidat ab, sagte Marlene Svazek, stellvertretende Bundesparteiobfrau und Landesparteiobfrau in Salzburg, am Sonntag. Der Diskussionsbedarf über die Nachfolge Hofers dürfte aber groß sein.