Die ORF-Korrespondentin Verena Gleitsmann befindet sich an der polnischen Grenze zu Belarus und spricht über die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg. Mehr als 670.000 Menschen haben seit Beginn der russischen Invasion am Donnerstag die Ukraine in Richtung Nachbarländer verlassen. Bei der Einreise nach Polen gibt es kilometerlange Schlangen, und Menschen müssen bis zu 60 Stunden warten.