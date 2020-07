Einst Kirche, später Moschee, dann Museum – und in Zukunft wieder Moschee: Die Hagia Sophia in Istanbul erfährt eine neuerliche Umwidmung. Am Freitag annullierte ein Gericht ihren Status als Museum. Prompt ordnete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan an, das Gebäude für muslimische Gebete zu öffnen.