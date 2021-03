Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) will am Donnerstag über eine Zulassung des Coronavirus-Impfstoffs des US-Unternehmens Johnson & Johnson (J&J) entscheiden. Sollte die in Amsterdam ansässige Behörde grünes Licht geben, wäre eine endgültige Zulassung durch die EU-Kommission erfahrungsgemäß reine Formsache.