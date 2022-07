Der Nationalrat hat am Donnerstag mit den Stimmen der Regierungsparteien und der Freiheitlichen einen ersten Teil der Pflegereform beschlossen. Etwa mehr Befugnisse für PflegerInnen, höhere Gehälter und einen Ausbildungszuschuss für Erstausbildungen im Pflegeberuf. Nicht alles, was am Vortag noch angekündigt war, wurde auch beschlossen. So wurde der Angehörigenbonus von 1500 Euro aus dem Paket genommen und auf Herbst vertagt.