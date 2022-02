Die Debatte um die diskriminierende Herberge in Niederösterreich, das sogenannte "Anti-Homo-Haus", findet nun auch in der Politik Widerhall. Die österreichische Innenpolitik diskutiert über das Gleichbehandlungsgesetz. Obwohl Diskriminierung am Arbeitsplatz klar untersagt ist, seien Tatbestände des Alltag noch zu wenig geregelt. Die Grünen möchten nun mit der ÖVP eine Einigung finden um den Diskriminierungsschutz auszuweiten.