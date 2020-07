Mehrere CoV-Infektionen in St. Wolfgang

In St. Wolfgang im Salzkammergut (Bezirk Gmunden) sind laut Krisenstab des Landes Oberösterreich acht weitere CoV-Fälle zu den bekannten acht hinzugekommen. Es handle sich bei allen 16 um Praktikanten, heißt es vom Krisenstab. Inzwischen sind österreichweit innerhalb von 24 Stunden mehr als hundert Neuinfektionen dazugekommen. Unterdessen gilt seit Freitag wieder die Maskenpflicht in Supermärkten, Bank- und Postfilialen. Hinweis: Die Pressekonferenz "Corona - Aktuelle Lage in Österreich" kann unter "Sendungsbegleitender Inhalt" aufgerufen werden.