Am Dienstag setzt Bundespräsident Alexander Van der Bellen seinen zweitägigen Italien-Besuch fort. Nach Gesprächen mit Papst Franziskus und Staatspräsident Sergio Mattarella steht am Dienstag ein Meeting mit Ministerpräsident Mario Draghi am Programm. ORF-Korrespondentin Cornelia Vospernik berichtet über die Details.