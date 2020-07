Pensionist ertrinkt im Pleschinger See

Am Pleschinger See bei Linz ist Freitagfrüh eine Suchaktion nach einem 76-Jährigen fortgesetzt worden. Er war seit Donnerstagabend vermisst und ist auch schon in der Donnerstagnacht gesucht worden. Der Mann dürfte beim Schwimmen ertrunken sein und wurde schließlich tot geborgen. Am Freitagvormittag wurde der 76-Jährige mit Hilfe einer Kameradrohne zehn Meter vom Ufer entfernt entdeckt.