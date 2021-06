Persönlichkeits- und Datenschutzrechte dürfen nicht mit Füßen getreten werden" - so heißt es in einer Aussendung der Muslimischen Jugend Österreich zur "Islam-Landkarte". Man will alle juristischen Möglichkeiten ausschöpfen, um gegen das Projekt der Regierung vorzugehen. Details gibt die Muslimische Jugend in einer Pressekonferenz bekannt.