Regierung verteidigt Reisewarnung

Die Regierung verteidigt sich gegen die Kritik an den Reisewarnungen für Kroatien, Mallorca und Ibiza. Man habe es sich nicht leicht gemacht - und auf Empfehlung von Wissenschaftlern gehandelt, so Außenminister Schallenberg. Kritisiert wird auch die Darstellung, dass das Virus mit dem Auto aus dem Ausland komme. Die meisten Menschen stecken sich nämlich nach wie vor in Österreich selbst an.