Im November am Achenssee in Tirol haben die Landeshauptleute die CoV-Impfpflicht besiegelt, inklusive symbolischer Unterschrift. Nun rücken immer mehr Länder von ihrem eigenen Beschluss ab. Und auch die Ärztekammer äußert nunmehr Zweifel an der Impfpflicht. Allein die Regierung bleibt dabei - und setzt auf eine neue Covid-Kommission.