Sommergespräche 2023 - Zuwanderung, Arbeitsmarkt, Steuer- und Bildungspolitik

Dritter Gast bei Moderatorin Susanne Schnabl in den „ORF-Sommergesprächen 2023“ ist Herbert Kickl, Bundesparteiobmann der FPÖ. Seit zwei Jahren steht er an der Spitze der Freiheitlichen. Nach Ibiza-Affäre, Regierungsverlust und Wahlniederlagen hat er die Partei wieder konsolidiert. Die FPÖ ist seit Monaten auf Platz eins in den Wahlumfragen. Wie will Herbert Kickl nach der nächsten Nationalratswahl seinen Anspruch auf die Kanzlerschaft umsetzen? Welche Pläne haben die Freiheitlichen für die Zukunft Österreichs? Und welche konkreten Lösungen haben sie für die vielen Krisen? Hinweis der Redaktion: Die Langfassung des Sommergesprächs mit FPÖ-Bundesparteiobmann Kickl ist unter den Links zu dieser Sendung verfügbar.