Ab Montag dürfen in Wien und Niederösterreich die Schülerinnen und Schüler nach den Semesterferien wieder in die Schulen zurück. ORF-Reporterin Madeleine Gromann berichtet von einer Volksschule in Wien-Favoriten, wie die Coronatests ablaufen und wie sie bei Schülern, Eltern und Lehrern ankommen.