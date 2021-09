Wer ist diese neue Partei MFG, die es in Oberösterreich mit 6,2 Prozent auf Anhieb in den Landtag geschafft hat? Ein Gutteil ihrer Wähler sind Corona-Skeptiker und Impf-Gegner. Doch MFG will sich diesen Stempel nicht aufdrücken lassen: Zwar habe die Corona-Pandemie die Bewegung erst ermöglicht, doch MFG stehe für weit mehr als nur Protest gegen die Corona-Maßnahmen.