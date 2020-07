Wieder Maskenpflicht in Supermärkten

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Dienstag eine Ausweitung der Maskenpflicht ab Freitag angekündigt. Zum Schutz besonders Schutzbedürftiger, so Kurz. „Im Lebensmitteleinzelhandel, in Supermärkten, Bank- und Post-Filialen wird der Mund-Nasen-Schutz wieder eingeführt“, so Kurz bei einer Pressekonferenz. Hinweis: Die Pressekonferenz "Aktuelles zum Coronavirus - Weitere Maßnahmen gegen Ausbreitung" kann unter "Sendungsbegleitender Inhalt" aufgerufen werden.