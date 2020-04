Kurz: „Wirkliche Entspannung erst nach Monaten“

Wirtschaft, Familie, Gesundheit und Alltag mit dem Coronavirus: Am Donnerstagabend stellte sich Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gemeinsam mit Experten und Expertinnen den Publikumsfragen in einem „Talk 1 Spezial“ auf ORF1. Österreich starte zwar früher als andere Länder mit einer „behutsamen“ Öffnung der Wirtschaft, so Kurz, eine „wirkliche Entspannung“ werde es aber erst „nach mehreren Monaten“ geben.