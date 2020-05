Baby-Wal befreit: Jetzt drohen ihm 16.200 Euro Strafe

An der australischen Goldküste ist ein junger Buckelwal in einem Hai-Netz hängen geblieben. Eine lebensgefährliche Situation: Denn gelangt der Meeressäuger wegen des Netzes nicht mehr an die Wasseroberfläche, um zu atmen, dann erstickt er. Das schnelle und mutige Handeln von Django Hopkins hat dem Wal-Baby das Leben gerettet. Doch für das Department für Fischerei in Australien ist Hopkins nun ein Straftäter – ihm drohen nun 16.200 Euro Strafe. Wie das sein kann, erfahren Sie im Video.