10 Top-Länder im Ferien-Check

Die Tür zum Adria-Urlaub steht offen. Aber Österreich hält sich bei Grenzöffnungen zurück.

Rom. Ab dem 3. Juni sollen alle Reisebeschränkungen in Italien aufgehoben werden. Das ordnete die Regierung in Rom an. Damit sind Inlands- und Auslandsreisen ebenso wieder erlaubt wie Einreisen nach Italien. Das soll zum Neustart des Tourismus aus dem Ausland beitragen. Ob auch Österreich die Grenzen zu Italien aufmachen wird, ist allerdings noch nicht geklärt. Kanzler Kurz äußerte sich zu Italien extrem zurückhaltend: „Ich sehe vorerst keine Perspek­tive“, sagte er.

Slowenien preschte vor, Kroatien zieht jetzt nach

Durchreise. Offen ist auch, ob Italien-Rückkehrer weiter 14 Tage in Quarantäne müssen, oder nicht. Aus dem österreichischen Außenministerium hieß es: „Es gibt keine Basis für eine Grenzöffnung zu Italien, weil die Zahlen noch nicht passen.“ Unabhängig davon zog Slowenien die erste Grenzöffnung am Freitag durch: Im Alleingang sind die Covid-Beschränkungen an den slowenischen Grenzen aufgehoben worden. Die Einreise aus Österreich, Ungarn, Kroatien und Italien ist wieder möglich. Ebenso wurden die Flughäfen in Ljubljana, Maribor und Portorož aufgesperrt und die Adria-Häfen in Koper und Piran.

Nach Rovinj. Auch Kroatien will jetzt rasch reagieren. Präsident Zoran Milanović sagt: „Wir leben vom Tourismus. Es liegt in unserem Interesse, dass möglichst viele Menschen zu uns kommen.“

10 Urlaubsländer im Check

Kroatien: Freie Fahrt bis nach Istrien ist wieder möglich. Hotels öffnen wieder, Restaurants auch. Sommerurlaub ab Juni sehr wahrscheinlich: „Wir sind für Gäste offen“, heißt es.

Slowenien: Pandemie beendet, Grenzen sind für alle offen. EU-Bürger dürfen ohne Coronatest einreisen. Für die Rückeinreise nach Österreich brauche ich bis 31. Mai Corona-Test.

Italien: Will ab 3. Juni die Grenzen wieder aufmachen. Dadurch wird ein Strandurlaub zwischen Jesolo und Grado möglich. Aber: Österreich hat Grenze noch nicht geöffnet.

Griechenland: Reisekorridor für EU-Bürger auf die Inseln. Sehr wahrscheinlich, das Ägäis-Urlaub ab 1. Juli möglich ist. Montag öffnet bereits die Akropolis. Ab 2. Juli fliegt Wizz Air von Wien nach Griechenland.

Dänemark: Grenzkontrollen zu Deutschland fallen bald. Schon Hotels öffnen Mitte Juni, Restaurants und Cafés ab 18. Wer ein Ferienhaus gemietet hat, darf ohne Covid-Test rein.

Deutschland: Ab 15. Juni sind die Grenzen wieder völlig offen. Deutschland als Reiseland ist in diesem Sommer möglich: Grenzen sind offen, Inseln wie Sylt sind ein absoluter Geheimtipp.

Spanien: Einreise von Ausländern wird sogar verschärft. Für Ausländer ohne ständigen Wohnsitz im Land schwierig. Nur Pendler dürfen rein. Auch Kanaren und Balearen zu. Mitarbeiter im Gesundheitswesen und der Altenpflege sowie Diplomaten dürfen ins Land kommen.

Frankreich: Alle Grenzen werden bis 15. Juni geöffnet. Die Strände an der Côte d’Azur sind seit Freitag teilweise wieder geöffnet. Kein Sonnenbaden erlaubt, nur Strandsport.

Niederlande: Urlaubsreisen sind ab 1. Juli wieder gestattet. Ab 1. Juni öffnen Restaurants, Cafés und Bars. Maximal 30 Gäste pro Lokal sind erlaubt. Auch Hotels arbeiten wieder.

Türkei: Flugstopp ist bis 28. Mai verlängert worden. Offen für internationale Urlauber erst im Juni. Strenge Corona-Regeln für Hotels und Restaurants. Noch Beschränkungen für 15 Städte.