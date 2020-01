100 Migranten auf Lampedusa eingetroffen

Suche nach Landehafen für "Sea-Watch 3" noch im Gange.

Rom/Lampedusa. Ein Schiff mit rund 100 Migranten ist am Freitag auf Lampedusa eingetroffen. Dies meldete die italienische Küstenwache. Es handelt sich um die erste Ankunft eines Flüchtlingsschiffes auf der süditalienischen Insel seit Jahreswechsel. Die Migranten sollen in einer Flüchtlingseinrichtung vor Ort untergebracht werden.

Noch unklar ist indes, wohin das NGO-Schiff "Sea-Watch 3" die rund 120 Migranten führen soll, die seit Donnerstag gerettet wurden. Freitag in der Früh rettete das Schiff 42 Menschen aus einem Boot in der maltesischen Rettungszone, wie die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch per Twitter mitteilte.

Die maltesischen Behörden hätten sich geweigert, eine Rettungsaktion einzuleiten, kritisierte die NGO. Zuvor hatte sie weitere 17 Migranten an Bord genommen. Am Donnerstag hatte die Hilfsorganisation bereits etwa 60 Menschen nördlich der libyschen Gewässer gerettet.