103-Jähriger rettet sich mit Sprung aus dem Fenster

Ein 103-Jähriger ist bei einem Brand in einem Alters- und Pflegeheim in Lübeck aus dem Fenster gesprungen und hat sich schwer verletzt. Das Feuer sei am Sonntag kurz nach Mitternacht im Zimmer des Mannes ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Schwer verletzt

Der 103-Jährige habe sich vor den Flammen in Sicherheit bringen wollen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.