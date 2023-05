× 13-Jährige überlebt Hai-Attacke in Florida

Die 13-jährige Ella Reed schlug einen Hai in die Flucht. Das Tier fügte ihr große Bisswunden am Bauch zu. Sie überlebte schwer verletzt.

USA. Die 13-jährige Ella Reed war mit ihrer Familie am Strand von Fort Pierce (an der Ostküste Floridas, etwa 200 km nördlich von Miami), als sie im flachen Wasser, in der Nähe eines Stegs, plötzlich von einem Bullenhai angegriffen worden ist, wie der "ABC"-Ableger "WPLG" berichtet. "Der Hai war so stark. Das habe ich so heftig gespürt, weil er meinen Bauch so stark angegriffen hat", sagt die 13-Jährige.

Mit einem Faustschlag versuchte Ella, den Hai in die Flucht zu schlagen, doch das Tier ließ sich nicht vertreiben. Ella zeigt ihre Bisswunden und schildert den dramatischen Kampf: "Er wollte mich nicht in Ruhe lassen, also musste ich meinen Arm und meine Hand einsetzen. Deshalb hat er mich am Arm und den Fingern erwischt."

"Überall voller Blut"

Die 13-Jährige rief ihre Mutter und ihren Bruder zu Hilfe. Mama Devon sagte dem TV-Sender: "Es war irre, weil sie überall voller Blut war, eigentlich von Kopf bis Fuß, also konnte sie gar nicht wirklich sehen, was los war." Die Teenagerin habe zwar gezittert, sei aber die ganze Zeit ruhig geblieben, sagte ihre Mutter.

Ella wurde in den Bauch, Arm, Finger und die Oberseite ihres Knies gebissen. Sie sagte, sie habe keine großen Schmerzen gespürt, "weil das Adrenalin durch die Decke ging". Die tapfere 13-jährige musste mit 19 Stichen genäht werden.