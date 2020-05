137 Flüchtlinge auf Lampedusa gelandet

Das Boot mit Menschen aus Bangladesch, Ägypten und Marokko war vom libyschen Zuwara abgefahren. Die Migranten wurden in das Flüchtlingszentrum Lampedusas untergebracht.

Rom. 137 Migranten sind am Donnerstag auf der süditalienischen Mittelmeerinsel Lampedusa gelandet. Ein Boot mit 51 Migranten, darunter drei Minderjährige und elf Frauen, wurde von der italienischen Küstenwache am Donnerstagabend in Sicherheit gebracht. Zuvor war ein weiteres Boot mit 86 Menschen an Bord in den Hafen Lampedusas geführt worden, berichteten italienische Medien.

Das Boot mit Menschen aus Bangladesch, Ägypten und Marokko war vom libyschen Zuwara abgefahren. Die Migranten wurden in das Flüchtlingszentrum Lampedusas untergebracht. 40 tunesische Migranten, die sich hier befanden, waren zuvor nach Sizilien geführt worden.

In internationalen Gewässern wurden indes weitere zwei Boote mit jeweils 48 und 30 Migranten an Bord gesichtet. Sie sollen in der Nacht auf Freitag die italienischen Gewässer erreichen, berichteten italienische Medien.