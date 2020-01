Weil sie mit einem erst 15-jährigen Schüler schlief, wurde ein US-Lehrerin jetzt verurteilt.

Karla Winterfeld war als Vorzeige-Lehrerin bekannt: Sie kümmerte sich stark um sozial benachteiligte Kinder. So nahm sie auch einen Buben bei sich auf. In den lokalen Medien in Minnesota, USA, wurde sie für ihre Hilfsbereitschaft gefeiert. Winterfeld erhielt sogar Auszeichnungen für ihr Engagement. Doch die Lehrerin an einer Mittelschule in Duluth sie auch eine andere Seite. Die seit 2011 verheiratete Lehrerin hatte eine sexuelle Beziehung mit einem erst 15-jährigen Schüler. Nun wurde sie verurteilt.

Die Polizei fand Hinweise in Textnachrichten und Videos beim Sex auf ihrem Smartphone. Die Schulbehörde reagierte "geschockt und enttäuscht". Die Leherin wurde festgenommen und musste sich nun vor Gericht verantworten. In der Verhandlung zeigte sich die 35-Jährige - aufgrund der erdrückenden Beweise - geständig. "Meine Schuld ist für immer" wird sie von FOX 21 zitiert.

Der Richter kannte dennoch keine Gnade. Die Lehrerin wurde zu 12 Jahren Haft verurteilt. Winterfeld und ihre Familie brachen nach der Urteilsverkündung in Tränen aus. Im besten Fall wird kommt die 35-Jährige in zehn Jahren wieder frei.