17-jähriger NASA-Praktikant entdeckt neuen Planeten

Highschool-Schüler Wolf Cukier (17) absolvierte im Sommer ein Praktikum bei der US-Weltraumbehörde NASA. Seine Aufgabe: Er half den intern als "Planetenjägern" bekannten Experten der "Transiting Exoplanet Survey Satellite Mission (TESS)" bei der Suche nach neuen, bislang unentdeckten Welten in den Weiten des Universums. Dabei stieß der 17-Jährige bei der Analyse von Satellitenbildern des knapp 1300 Lichtjahre entfernten Sonnensystems "TOI 1338" auf einen bis dato unentdeckten Planeten, der etwa 6,9 Mal so groß ist wie die Erde.

Nachdem Cukier seinen Betreuern von seiner Entdeckung berichtete, wurde seine Hypothese überprüft, was sich jedoch als schwierig herausstellte. Denn: Der entdeckte Planet im Sonnensystem "TOI 1338" verfügt über zwei Sonnen, die einander in Abständen von 15 Tagen umkreisen – dadurch entsteht eine Verdunkelung auf den Aufnahmen, weswegen die Überprüfung des Fundes ein durchaus komplexes Unterfangen darstelle. Der TV-Sender "ABC" berichtete, dass der Planet sogar nur alle 93 bis 95 Tage sichtbar wäre. Es handelt sich hierbei um den ersten Planetenfund in einem System mit zwei Sonnen.

Wissenschaftliche Karriere als Ziel

Wolf Cukier soll auch nach seinem Praktikum mit seinen Betreuern und Kollegen bei der NASA in Kontakt gestanden sein. Er strebt laut eigenen Aussagen nun eine wissenschaftliche Karriere in der Astronomie an. Auch auf ein potenzielles Spezialgebiet hat sich der Highschool-Schüler bereits festgelegt: Er möchte in Zukunft Sonnensysteme, die über zwei oder mehr Sterne verfügen, untersuchen.