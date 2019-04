20-Jährige soll Ex sexuell gefoltert haben!

Deutschland. Am Donnerstag hat ein außergewöhnlicher Fall um eine brutale Folter an der Jugendkammer des Duisburger Landgerichts begonnen. Der Vorwurf an eine Frau und zwei Männer: gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Freiheitsberaubung und versuchte schwere sexuelle Nötigung.

Laut Anklage wollten Malin B. (20) und die beiden Männer Antonio V. (19) und Timmy N. (22) den Ex-Freund (21) der Angeklagten für den Diebstahl von 70 Euro bestrafen. Dazu sollen sie ihn in die Wohnung der Frau gelockt und stundenlang gequält haben.

Folter der übelsten Sorte

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft wurde er mit einer Eisenstange geschlagen, musste Urin seiner Ex trinken, Salz und Pfeffer essen, bis er sich übergab, Brausepulver durch die Nase ziehen im Pyjama seiner Ex die Wohnung schrubben.

Um das Opfer endgültig zu brechen, soll dem Mann ein Stift anal eingeführt haben. Das bestreitet das verdächtige Folter-Trio aber. Die drei Peiniger filmten die grauslichen Szenen auch noch. Das Opfer hatte Todes-Angst und muss in der Psychiatrie behandelt werden.

Die drei Angeklagten legten Teilgeständnisse ab. Der Prozess wird fortgesetzt.