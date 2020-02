23-Jährige gewinnt Kuchen-Wettessen und stirbt

Die junge Frau ist erstickt. Beim Wettbewerb brach sie zusammen und starb.

Dass dies in einer solchen Tragödie enden würde, habe sich wohl niemand gedacht. Eine 23-Jährige setzte sich am Samstag gegen ihre Kontrahenten während eines Kuchen-Wettessens in Moskau durch. Doch ihren Sieg konnte sie kaum auskosten. Denn die junge Frau lief plötzlich blau an und brach zusammen.

Sofort wurde die Rettung alarmiert. Als diese jedoch eintraf, konnte man nur noch ihren Tod feststellen. Sie ist an einem Stück erstickt.

Ob man es glauben mag oder nicht: Todesfälle während Wettessen sind keine Seltenheit. In der Ukraine starb eine 51-Jährige während eines Dumpling-Wettessens.