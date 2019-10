25-Jähriger auf Autobahn mit fünf Promille gestoppt

Polizisten haben auf einer Autobahn in Schleswig-Holstein einen Autofahrer mit fünf Promille Alkohol im Blut angehalten. Ein anderer Lenker hatte den Notruf gewählt, weil der 25-Jährige mit seinem Kleintransporter in Schlangenlinien auf der A23 bei Albersdorf unterwegs war, wie die Beamten am Montag in Itzehoe mitteilten.

Der Zeuge folgte dem Betrunkenen am Sonntagvormittag bis auf einen Rastplatz, wo ihn die kurz darauf eintreffenden Beamten sichtlich betrunken hinter dem Steuer seines Wagens fanden. Die Polizei sprach mit Blick auf das Ergebnis des an Ort und Stelle durchgeführten Alkoholtests von einem "unfassbaren" Wert.

Aufgrund seines Zustands wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Einen Führerschein besaß der Fahrer nach eigenen Angaben nicht mehr. Er war ihm einige Tage zuvor bereits bei einer anderen Kontrolle abgenommen worden, weil er betrunken unterwegs war.