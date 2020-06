Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach gibt es mehr als 30.000 bislang unbekannte Verdächtige.

Im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach gibt es 30.000 unbekannte Tatverdächtige. Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter Biesenbach sagte am Montag in Düsseldorf, die zuständige Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime ermittle gegen so viele Verdächtige. Ziel sei nun, diese Täter und Unterstützer von Kindesmissbrauch aus der Anonymität des Internets herauszuzerren.