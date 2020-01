Die italienische Polizei hat im ligurischen Hafen La Spezia 333 Kilo Kokain im Wert von 100 Millionen Euro beschlagnahmt.

Rom/Brasilia. Die Drogen aus Brasilien wurden in einem Container mit Holzkisten gefunden, in denen sich Granitplatten befanden, teilte die Polizei am Montag mit.

Vier Personen wurden festgenommen, ein Kroate, ein Albaner, ein Italiener und ein Brasilianer. Nach dem Drahtzieher werde noch gefahndet. Die kalabrische Mafia 'Ndrangheta dominiert den internationalen Drogenhandel und wird maßgeblich für die Einfuhr von Kokain aus Südamerika nach Europa verantwortlich gemacht.