Am 31. Mai 2016 kam der vierjährige Jonathan bei einem Stromschlag an der Supermarktkasse ums Leben. Der Junge berührte ein Geländer an der Kasse, bekam einen Stromschlag und starb am Tag darauf.

Im heutigen Prozess wurden die Ladenbetreiber, ein 44-Jährige und seine 48-jährige Schwester, für die fahrlässige Tötung durch Unterlassen schuldig gesprochen.