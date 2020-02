93.000 Euro für Rücktritt nach 24 Stunden

Obwohl Thomas Kemmerich seinen Rückzug ankündigte, casht er nun noch ab.

Einen Tag nach seiner umstrittenen Wahl zum Ministerpräsidenten des deutschen Bundesland Thüringen tritt der Liberale Thomas Kemmerich schon wieder den Rückzug an - und macht den Weg für Neuwahlen frei. "Der Rücktritt ist unumgänglich", sagte der FDP-Politiker am Donnerstag in Erfurt. FDP-Bundeschef Christian Linder will unterdessen im FDP-Vorstand am Freitag die Vertrauensfrage stellen.

Er wolle den Makel der Unterstützung durch die rechtspopulistische AfD vom Amt des Ministerpräsidenten nehmen, begründete der Liberale Kemmerich seine Entscheidung. "Gestern hat die AfD mit einem perfiden Trick versucht, die Demokratie zu beschädigen", sagte er auf einer Pressekonferenz nach einem Gespräch mit Lindner. "Demokraten brauchen demokratische Mehrheiten. Die sich offensichtlich in diesem Parlament nicht herstellen lassen."

Kemmerich wird aber länger abkassieren. So lange kein neuer Ministerpräsident im Amt ist, wird der FDP-Politiker weiterhin geschäftsführend im Amt sein. Kommt es tatsächlich zu Neuwahlen, so wird dies wohl rund sechs Monate dauern. Bis dahin bekommt Kemmerich rund 93.000 Euro ausgezahlt. Eine Pension bekommt der Politiker hingegen nicht. Dafür müsste er mindestens zwei Jahre im Amt sein.