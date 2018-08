95-Jährige brutal vergewaltigt und getötet

Im südafrikanischen Port Elizabeth musste sich diese Woche ein junger Mann wegen eines äußerst brutalen und widerlichen Verbrechens vor Gericht verantworten. Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, eine 95-jährige Frau vergewaltigt und ermordet zu haben. Er wurde schuldig gesprochen.

Die Tat ereignete sich im Februar des vergangenen Jahres. Der damals 19-Jährige wollte laut eigener Aussage nur ein paar Avocados stehlen, als er die offene Haustür bemerkte. Er trat ein und durchsuchte das verlassene Haus nach wertvollen Gegenständen. Dabei überraschte ihn die bereits 95-jährige Hauseigentümerin, die gerade heimkam. Der 19-Jährige würgte die alte Frau mit seinen Händen und ließ sie dann zurück.

Wenig später kehrte der junge Mann aber noch einmal in das Haus zurück und verging sich nun an der 95-Jährigen. „Ich wollte Sex mit einer Leiche haben“, sagte er später vor Gericht aus. Das Opfer war zu diesem Zeitpunkt aber noch am Leben. Wie die Gerichtsmedizin bestätigte, kam die alte Frau erst nach der Vergewaltigung ums Leben.