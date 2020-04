AKK: Keine Schutzmaske und null Mindestabstand

Die deutsche Verteidigungsministerin zeigt in aller Öffentlichkeit, wie man sich nicht verhalten sollte.

Am Flughafen Leipzig/Halle landete am Montag eine Antonow 225-Maschine aus China mit 25 Millionen Schutzmasken an Bord. Die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU wollt sich selbst ein Bild von der „Luftbrücke“ machen und hielt einen Pressetermin direkt am Rollfeld ab.

Dabei vergaß die CDU-Politikerin aber auf wesentliche Corona-Schutzmaßnahmen. Kamp-Karrenbauer trug weder einen Mund-Nasen-Schutz, noch achtete sie darauf, dass der Mindestabstand von einem Meter eingehalten wird. So wurde der Pressetermin praktisch zu einer "Corona-Party"

Der Spott im Netz ließ nicht lange auf sich warten.

Wo ist Ihre Schutzmaske Frau Kramp-Karrenbauer??? April 28, 2020

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nahm die Fracht auf dem Rollfeld inmitten einer Traube von Reportern entgegen. https://t.co/uHX2nQrkND — DieNachrichten (@nachrichten_die) April 28, 2020

Gestern im TV: Frau Kamp-Karrenbauer am Flugplatz OHNE Mundschutz und OHNE Mindestabstand!

Mitten in der Menschenmenge steht Frau AKK.

Frau AKK: Sie haben definitiv eine Vorbildfunktion... .

Ich mache das ab jetzt ganz genau so wie Sie- KEINEN Mindestabstand und KEINEN Mundschutz — My Hamster ???????????? (@MyHamster_1) April 28, 2020