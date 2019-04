AUA-Überfall: Jihadist war Drahtzieher

Der spektakuläre Coup auf den Airbus A320 mit der Flugnummer OS 848, der kurz vor dem Start nach Wien war, ereignete sich Anfang April. An Bord der Maschine: 134 Passagiere und die Crew. Das Boarding war gerade abgeschlossen, das Beladen des Jets noch im Gange, als in nur wenigen Minuten eine offenbar gut informierte Bande mit einem weißen Kleinlaster auf das Flugfeld vordrang und 10 Millionen Euro in bar (Wertfracht für Wiener Banken) erbeutete.

Ex-Imam (38) saß in Afghanistan in Haft

Insider. Bei der anschließenden Flucht wurde einer der Haupttäter, Admir M. (46), von einer Polizeikugel getroffen oder von den eigenen Leuten erschossen und in den Straßengraben geworfen. Drei Mitwisser, die am Flughafen gearbeitet haben und offenbar Insider-Tipps preisgegeben hatten, wurden schnell ausgeforscht und festgenommen.

Wie ÖSTERREICH von albanischen Quellen erfuhr, wurde über das Fluchtfahrzeug jetzt einer der Haupttäter ausgeforscht – und verhaftet: Es soll sich bei ihm um einen amtsbekannten früheren Imam (38) aus Gruja handeln – seine beiden Brüder wurden ebenfalls einvernommen, dürften aber mit dem Millionen-Coup nichts zu tun haben.

Der mutmaßliche Drahtzieher und Jihadist namens Oltjan „Olti“ Hasan V. ist den Behörden vor Ort jedenfalls sattsam bekannt: Laut dem Journalisten Vincent Triest wurde V. unter anderem in Afghanistan von der amerikanischen Armee verhaftet. Der 38-Jährige saß danach wegen Beteiligung an Taliban-Verbrechen ein Jahr hinter Hindukusch-Gittern.

Haftprüfung. Als er zurückkam, gab er einem albanischen Journalisten ein seitenlanges Interview, wie er das afghanische Gefängnis „überlebt“ hatte. Heute, Mittwoch, wird ein Richter entscheiden, ob der Ex-Imam in U-Haft kommt. Weitere Verhaftungen werden erwartet. (kor, lae)