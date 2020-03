Ai Weiwei sorgt mit Coronavirus-Gag für Skandal

100.000 Menschen sind mit Covid-19 infiziert – doch Ai Weiwei postet üble Witze.

Wörtlich schrieb der 62-jährige Starkünstler und China-Dissident auf Insta­gram: „Das Coronavirus ist wie Pasta – die Chinesen haben sie erfunden, aber die Italiener werden sie in der ganzen Welt verbreiten.“

Beleidigung

In Italien sorgten die zynischen Sätze für helle Empörung: „Die Worte sind eine Beleidigung für diejenigen, die leiden, für unser Land und die Italiener. Sie sind auch eine Beleidigung für die starken Beziehungen zwischen Italien und China, schrieben die Erben der Fiat-Unternehmer-Familie Agnelli. Der Künstler konterte die Angriffe: „Ein Scherz wird lächerlich, wenn man ihn ernst nimmt“, schrieb Ai Weiwei, der am 25. März in Rom eine Oper inszenieren wollte – sie wurde wegen Corona abgesagt.