Plötzlich gab es einen riesigen Knall. Auf der 'boot'-Messe in Düsseldorf kam es zu einem Unglück, das für mehrere Menschen im Krankenhaus endete. Am Samstagnachmittag explodierte dort ein sogenannter Tauchcomputer. Das berichtet "Focus Online". Durch die herumfliegenden Teile erlitt eine Person Schnittverletzungen am Arm.

Fünf weitere erlitten durch die Explosion ein Knalltrauma und wurden in ein Spital gebracht. Der Grund für die Explosion war vorerst noch unklar. Wie es in dem Bericht heißt, soll der Tauchcomputer in einer Auslage in Halle 3 explodiert sein.